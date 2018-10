Élection présidentielle au Brésil : l’extrême droite de Jair Bolsonaro donnée gagnante

La presse brésilienne le surnomme le “Trump tropical”. Jair Bolsonaro est populiste et antisystème. Âgé de 36 ans, il est le favori du premier tour de l’élection présidentielle brésilienne qui se tiendra le dimanche 7 octobre 2018. Candidat du Parti social libéral (extrême droite), ancien militaire et nostalgique de la dictature, il multiplie les propositions-chocs. Parmi celles-ci : la légalisation du port d’armes, alors que le pays est miné par l’insécurité. Le 7 septembre, Jair Bolsonaro avait été poignardé par un déséquilibré alors qu’il était en plein bain de foule. Depuis cet événement, il fait la course en tête dans les sondages.

Bolsonaro pourrait être élu dès le premier tour

Son principal opposant est le candidat de la gauche, Fernando Haddad. Ce dernier a succédé sur le tard à Lula, l’ancien président aujourd’hui en prison pour corruption. Bien moins populaire, il dénonce la prolifération des "fake news" lors de la campagne. Dans un pays rongé par la corruption et la crise économique, la compétition électorale se déroule dans un climat délétère. D’après certains sondages, Jair Bolsonaro pourrait être élu dès le premier tour.

