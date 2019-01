Brésil : la colère des familles des victimes

Au Brésil, un barrage minier a rompu, provoquant une importante coulée de boue. Plusieurs centaines de personnes sont portées disparues et dix morts au moins sont à déplorer. Sur place, à Brumadinho, la journaliste Fanny Lothaire explique : "Les familles ne comprennent pas comment une telle catastrophe a pu de nouveau avoir lieu, trois ans et demi après la tragédie de Mariana."

Trois ans après Mariana

En novembre 2015, un barrage s'était également effondré faisant 19 morts, les coulées de boue toxique avaient tout ravagé sur leur passage sur plusieurs centaines de kilomètres. La journaliste précise : "La compagnie minière en charge du barrage qui a cédé était également impliquée à l'époque. Mariana reste pour les Brésiliens la plus grande catastrophe environnementale que le pays a connue. Aujourd'hui, on craint une plus grande tragédie humaine, plus de 250 personnes sont encore portées disparues."

