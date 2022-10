Brésil : l'écart se réduit entre Jair Bolsonaro et Lula, à 11 jours de la présidentielle

L'écart est de plus en plus serré : l'ancien président de gauche, Lula, est crédité de 52% des intentions de vote exprimées, contre 48% au chef d'Etat sortant, selon un dernier sondage de l'institut de référence Datafolha, publié mercredi 19 octobre. Le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, candidat à la réélection, comble ainsi légèrement son retard sur son adversaire, Luiz Inacio Lula da Silva, à onze jours du second tour du scrutin présidentiel.

Dans une précédente enquête, publiée le 14 octobre, Lula était crédité de 53% des intentions de vote, contre 47% pour Jair Bolsonaro. Au premier tour, le 2 octobre, l'ancien président de gauche est arrivé en tête avec 48% des voix, contre 43% à son rival. Les divers instituts de sondage avaient été très critiqués à cette occasion pour ne pas avoir anticipé le score élevé du président sortant, auquel ils attribuaient un maximum de 37%.

Dans la dernière ligne droite d'une campagne menée à couteaux tirés entre désinformation et accusations de cannibalisme ou de pédophilie, les candidats s'efforcent de convaincre les électeurs indécis et ceux qui disent qu'ils voteront blanc ou nul le 30 octobre prochain.