Brésil : Jair Bolsonaro, un président en état de grâce

Jair Bolsonaro a été officiellement intronisé président de la République du Brésil, mardi 1er janvier. "Dans son premier discours au Congrès, Jair Bolsonaro a insisté sur la nécessité de rompre avec les habitudes néfastes du passé, faisant allusion aux quinze dernières années où la gauche était au pouvoir", explique Fanny Lothaire, envoyée spéciale de France 2 à Brasilia (Brésil).

Un discours rassembleur

Le discours du président du Brésil a été bref et s'est voulu rassembleur. Très loin de l'image polémique à laquelle Jair Bolsonaro nous a habitués. Le discours "a été acclamé par la foule présente ici sur l'esplanade des ministères. Selon un dernier sondage, 73% des Brésiliens croient en son gouvernement. Un état de grâce pour le nouveau président d'extrême droite, signe sans doute que la majorité des Brésiliens sont en attente de plus d'ordre et de sécurité", rappelle Fanny Lothaire.

