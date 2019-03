Brésil : Jair Bolsonaro publie une vidéo obscène pour critiquer le carnaval

Le président brésilien Jair Bolsonaro a suscité une virulente polémique en diffusant sur Twitter une vidéo montrant un homme en train d'uriner sur un autre en pleine rue.

Fortement critiqué lors du carnaval, le président brésilien Jair Bolsonaro a riposté en diffusant sur Twitter une vidéo montrant un homme en train d'uriner sur un autre en pleine rue, afin de dénoncer les dérives de cette gigantesque fête populaire. Cette vidéo obscène a été vue depuis mardi 5 mars par 2,43 millions de personnes et trois hashtags dominaient Twitter mercredi, l'un réclamant la destitution du chef de l'Etat (#ImpeachmentBolsonaro), un autre prenant sa défense (#BolsonaroTemRazao, Bolsonaro a raison) et un troisième ironisant sur la situation (#goldenshowerpresident).



Ce même jour, le président a de nouveau tweeté sur le sujet, demandant : "Qu'est-ce que c'est, un 'golden shower' ?", expression qui en anglais désigne l'acte sexuel consistant à uriner sur son partenaire.

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 6, 2019

Tentative de dénigrement du carnaval

"Je me sens mal à l'aise à l'idée de montrer ça, mais il faut que la vérité soit exposée pour que la population en prenne connaissance et puisse définir ses priorités", a affirmé le chef de l'Etat, dans un message accompagnant la vidéo. "C'est ce que sont devenus de nombreux groupes de carnaval de rue. Commentez et tirez vos conclusions", a ajouté le président d'extrême droite.

Certains détracteurs du chef de l'Etat critiquent notamment le fait qu'il ait mis en relief une scène isolée pour dénigrer le carnaval, qui est l'occasion d'une gigantesque fête populaire dans toutes les villes du Brésil. D'autres lui reprochent une posture considérée comme indigne de ses fonctions, pour avoir diffusé cette vidéo obscène sur un réseau social, la rendant visible par le plus grand nombre, y compris des mineurs. Au départ, cette vidéo était en accès libre, puis son accès a été restreint quelques heures plus tard.