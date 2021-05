Brésil : des milliers de manifestants défilent contre le racisme et les violences policières

Vent de révolte au Brésil. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le racisme et les violences policières, jeudi 14 mai à Rio de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo et Salvador, une semaine après une sanglante opération de police dans une favela de Rio qui a fait 28 morts. "Ni balle, ni faim, ni Covid. Le peuple noir veut vivre !" ont crié des manifestants, qui réclament la fin de la discrimination envers les personnes noires et métisses – qui représentent 55% de la population – le jour où le Brésil commémore la fin de l'esclavage en 1888.

Dans le défilé à Rio de Janeiro, des pancartes proclamaient "Contre le génocide, la rébellion est juste" ou "Justice pour Jacarezinho", du nom de la favela où a été mené l'opération policière meurtrière. Selon les forces de l'ordre, il s'agissait de démanteler un groupe qui recrutait des enfants et des adolescents pour des activités de trafic de drogue, vols, enlèvements et assassinats.

"Ce que nous voyons, c'est que les Noirs sont ceux qui meurent le plus, ceux qui meurent le plus par arme à feu, qui sont le plus au chômage et qui sont le moins vaccinés. C'est une politique de génocide, une politique mortifère", a déclaré à l'Agence France-Presse une manifestante.