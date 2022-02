Brésil : au moins 38 morts après de violentes pluies à Petropolis attribuées à la crise climatique

Des scènes de désolation. Au moins 38 personnes ont perdu la vie à la suite de pluies diluviennes qui ont entraîné des glissements de terrain et inondations à Petropolis, près de Rio de Janeiro, a annoncé mercredi 16 février la Défense civile dans cette ville touristique du Brésil.

Le bilan a ainsi plus que doublé depuis la veille (18 morts) dans cette localité qui a reçu en moins de six heures plus de pluies que celles qui étaient prévues pour tout le mois de février, selon l'agence météorologique Metsul. Le bilan humain pourrait s'alourdir, aucune information n'ayant été communiquée à ce stade sur le nombre de disparus et de blessés.

Des précipitations particulièrement intenses

Le Brésil a été frappé en cette saison des pluies par des précipitations particulièrement sévères –également à Bahia dans le Nord-Est et dans le Minas Gerais, dans le Sud-Est– que les experts ont liées à la crise climatique.

Des équipes spécialisées en recherche et en sauvetage ont été envoyées pour renforcer les opérations de secours, avec l'appui de véhicules 4x4 et de bateaux. D'énormes quantités de boue ont englouti des habitations et des toits en tôle arrachés jonchent le sol. Un important débit d'eau s'écoule toujours depuis les collines. De nombreuses voitures ont été violemment emportées par le courant. Des commerces ont été complètement inondés.

La mairie de Petropolis a décrété mardi soir l'"état de calamité" pour faire face à l'urgence. Depuis la Russie où il se trouve en visite, le président Jair Bolsonaro a demandé sur Twitter à ses ministres d'apporter "une aide immédiate aux victimes". Les pluies ont pris fin mais d'autres sont prévues.