Brésil : désormais vingt morts en deux mois dans des inondations ainsi que 63 000 personnes déplacées

L'Etat de Bahia connaît de très fortes précipitations depuis le début du mois de novembre. Près de 63 000 personnes ont dû quitter leur domicile et plus de 100 communes ont subi ou subissent les conséquences des pluies torrentielles.

Les inondations provoquées par de fortes pluies dans l'Etat de Bahia (Brésil) ont fait deux nouveaux morts, ont annoncé lundi 27 décembre les autorités locales. A Itabuna, un homme de 21 ans a été emporté par le courant et une femme de 33 ans a été tuée par un glissement de terrain. Au total, 20 personnes ont perdu la vie dans la région depuis le début des très fortes précipitations, début novembre. Près de 63 000 personnes ont également été déplacées sur la période.

"Nous vivons la plus grande catastrophe de l'histoire de Bahia", a déclaré le gouverneur de l'Etat, Rui Costa, qui supervise depuis samedi une opération conjointe dans les zones touchées avec le gouvernement fédéral et d'autres Etats. "L'eau commence à baisser à la source de la rivière Cachoeira et, bien que lentement, on s'attend à une amélioration dans les jours à venir", a-t-il également déclaré.

Des maisons étaient sous l'eau et des rues transformées en rivières dans plusieurs municipalités du sud de l'Etat, touchées depuis jeudi par de fortes précipitations qui ont provoqué la rupture de barrages et le débordement de rivières pendant le week-end. A Itapetinga, des images aériennes montrent l'ampleur des inondations, avec des maisons dont l'eau arrive jusqu'aux fenêtres.

Une vue aérienne de la ville d'Itapetinga, le 26 décembre 2021, dans l'Etat brésilien de Bahia. (MANUELLA LUANA / AFP)

Le nombre de déplacés à presque doublé depuis dimanche avec 62 796 personnes ayant dû quitter leur foyer selon la Protection civile de Bahia (Sudec). Par ailleurs, 358 personnes ont été blessées depuis le début des fortes précipitations en novembre. Au total, on estime que 116 communes, dont au moins 100 en situation d'urgence, et 471 009 personnes sont affectées par ces pluies.

"Il existe une corrélation" entre l'intensité des pluies dans le nord-est du pays et le phénomène La Niña, qui provoque des précipitations supérieures à la normale, a estimé Estael Sias, météorologue à MetSul. L'équivalent d'un mois d'eau est tombé dans certaines municipalités, notamment à Salvador, la capitale de l'Etat de Bahia, qui a reçu vendredi jusqu'à cinq fois la moyenne historique de 58 mm pour le mois de décembre, selon la défense civile de la ville.