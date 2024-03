Brésil : à Rio, les violences sur la plage de Copacabana augmentent

Au Brésil, Rio de Janeiro est la ville du carnaval et de la fête. Mais elle n’est pas épargnée par l’extrême violence jusqu'à la célèbre plage de Copacabana.

Copacabana (Brésil) et ses 4 km de plage bondés à chaque fin de semaine ensoleillée sont victimes d’un phénomène de plus en plus d’ampleur. Des groupes de jeunes courent sur les plages ou dans les rues, volant tout sur leur passage. Alors que la violence a diminué dans l'État de Rio l’an dernier, ses plages les plus touristiques ont connu une augmentation de plus de 56% des vols à l’arrachée ou à main armée. Pour redorer l’image du quartier, une opération "Bord de mer" a été lancée dès le début de l’été austral, avec plus de 1 000 policiers le long des plages et sur le sable.

Des caméras sur la plage

Mais les commerçants et habitants du quartier finissent aussi par faire justice eux-mêmes, constitués en sorte de milices aux méthodes très violentes. Pour mieux traquer les malfaiteurs, des caméras ont été disséminées le long des plages avec la reconnaissance faciale. Un système accusé de profilage racial par de nombreuses associations des droits de l’homme. "Alors que Rio accueille pour la première fois le G20, la sécurité de ce quartier touristique où vont loger les principaux chefs d’État est devenu la priorité des autorités qui assurent renforcer les effectifs de police jusqu'à la tenue du sommet en novembre prochain", conclut la journaliste Fanny Lothaire.