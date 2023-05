Le cyclone Mocha a fait au moins trois morts en Birmanie

Avec des vents jusqu'à 195 km/h, la tempête s'est abattue dimanche entre Sittwe, en Birmanie, et Cox's Bazar, au Bangladesh.

Un premier bilan après le passage du cyclone Mocha dans l'ouest du pays et le Bangladesh voisin. Trois personnes sont mortes en Birmanie et "certains habitants ont été blessés", a annoncé lundi 15 mai la junte birmane. Deux des victimes résidaient dans l'Etat Rakhine et la troisième dans la région méridionale d'Ayeyarwady.

Avec des vents jusqu'à 195 km/h, la plus grosse tempête depuis plus d'une décennie dans le golfe du Bengale s'est abattue dimanche entre Sittwe, en Birmanie, et Cox's Bazar, au Bangladesh. Les communications avec Sittwe, où vivent environ 150 000 personnes et qui a subi le plus gros de la tempête, selon les sites de suivi des cyclones, restent interrompues lundi.

Au Bangladesh, où les autorités ont affirmé avoir évacué 750 000 personnes, un responsable ministériel, a déclaré à l'AFP que le cyclone n'avait fait aucune victime. Dans les camps de Rohingyas, où environ un million de personnes vivent dans des abris de bambou et de bâches, les dégâts sont limités. Les risques de glissements de terrain dans les camps sont également faibles "en raison de précipitations peu abondantes".