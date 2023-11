Birmanie : près de 50 000 civils déplacés en raison des combats dans le Nord, selon l'ONU

En cause, les affrontements dans le nord de la Birmanie, où une alliance armée de groupes ethniques minoritaires a lancé fin octobre une offensive d'envergure contre la junte.

Temps de lecture : 1 min

En Birmanie, des milliers de civils connaissent des heures sombres. "Près de 50 000 personnes dans l'Etat Shan ont été forcées à se déplacer", a affirmé vendredi 10 novembre à l'AFP le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui avait évoqué 23 000 déplacés la semaine dernière. En cause, les affrontements dans le nord de la Birmanie, où une alliance armée de groupes ethniques minoritaires a lancé fin octobre une offensive d'envergure contre la junte.

Lashio, la plus grande ville du nord de l'Etat Shan où la junte possède un important centre de commandement, est difficilement accessible : les principales routes qui permettent de s'y rendre sont soit fermées, soit bloquées par l'armée ou ses adversaires, a constaté l'ONU, déplorant dans le même temps une pénurie des denrées essentielles et des hausses de prix. De plus, toute réponse humanitaire des groupes locaux est pénalisée par la coupure des services d'accès à Internet et au téléphone à l'extérieur de Lashio.