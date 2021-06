La Biélorussie rappelle son ambassadeur à Bruxelles après les sanctions des Européens

La Biélorussie a annoncé lundi 28 juin suspendre sa participation au Partenariat oriental de l'Union européenne (UE) et rappeler son ambassadeur à Bruxelles (Belgique) en représailles aux sanctions européennes. Les tensions entre Minsk et l'UE n'ont fait que de s'accentuer depuis la répression d'un mouvement de contestation post-électoral historique.

Le pays s'était attiré les foudres des Européens après l'interception en mai d'un avion de ligne et l'arrestation d'un opposant à bord ordonnée par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Pour punir la Biélorussie, accusée de "piraterie" aérienne, l'UE a adopté des sanctions économiques et individuelles. Elles visent des hauts responsables du pays et hommes d'affaires, ainsi que les secteurs clés de la potasse, du pétrole et du tabac.

Le Partenariat oriental, lancé en 2009, vise à rapprocher six ex-républiques soviétiques de l'Union européenne. Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, cette décision va entraîner "une nouvelle escalade des tensions".