Biélorussie : à l'ONU, Europe et Etats-Unis demandent une "enquête urgente" de l'Organisation de l'aviation civile internationale

Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU et les Etats-Unis ont appelé mercredi 26 mai, dans une déclaration conjointe, "l'Organisation de l'aviation civile internationale à enquêter d'urgence" sur le détournement dimanche de l'avion de Ryanair en Biélorussie. Cet évènement est "sans précédent et inacceptable" et ses responsables doivent "en rendre compte pleinement", peut-on lire sur leur déclaration, qui le "condamne fermement". Les signataires réclament aussi la "libération immédiate" du "journaliste indépendant" biélorusse Roman Protassevitch et de son amie russe Sofia Sapega, tous deux arrêtés à Minsk après l'arrivée de l'avion.

La réunion du Conseil de sécurité, virtuelle et à huis clos, avait été convoquée en urgence par l'Estonie, l'Irlande et la France. L'obligation faite à l'avion de se poser, "sur de faux motifs", a mis "en danger la sécurité aérienne", ajoute la déclaration. "Ces actes constituent une attaque flagrante contre la sécurité de l'aviation civile internationale et contre la sécurité européenne et témoignent d'un mépris flagrant du droit international", affirme le texte.