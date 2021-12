Bangladesh : un incendie d'un ferry fait au moins 37 morts

Au moins 37 personnes sont mortes vendredi 24 décembre dans l'incendie d'un ferry surchargé sur une rivière au Bangladesh. L'Obhijan 10, un bateau de trois étages, a pris feu au milieu de la rivière dans la matinée près de la ville de Jhalokathi, à 250 km au sud de la capitale Dacca, ont annoncé les autorités. "Le bilan pourrait s'alourdir. La plupart sont morts dans l'incendie et quelques-uns se sont noyés après avoir sauté dans la rivière", a déclaré à l'AFP le chef de la police locale. "Nous avons envoyé 100 personnes présentant des brûlures dans les hôpitaux de Barisal", a-t-il ajouté.

Selon des témoins, le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin (22 heures jeudi, heure française) et s'est rapidement propagé. Les secours sont arrivés sur place dans l'heure suivant le début de l'incendie et ont évacué les blessés vers les hôpitaux, a assuré l'administrateur du district. "Nous avons parlé à des passagers. Et ils disent qu'il y avait entre 500 et 700 passagers", a-t-il confié à l'AFP. "L'incendie a duré quatre ou cinq heures avant d'être éteint. Le ferry a été entièrement détruit, mais ils ont réussi à le ramener sur le rivage", a-t-il ajouté.

Cet accident est le dernier en date d'une série de catastrophes similaires dans ce pays de basse altitude situé autour d'un delta formé de centaines de rivières. Les experts pointent du doigt le manque de maintenance des navires, le laxisme des normes de sécurité et la surpopulation de ces bateaux.