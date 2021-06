Bangladesh : deux éléphants rescapés après quatre jours de calvaire sur une plage

Deux éléphants sauvages d'Asie ont été conduits en sûreté, mercredi 30 juin, après quatre jours de calvaire, sans nourriture, sur une plage du Bangladesh. Ils s'y étaient égarés. Le mâle et la femelle rescapés sont actuellement guidés en direction des collines boisées de la ville côtière de Teknaf, selon les autorités bangladaises.



Le duo de pachydermes y était arrivé samedi en traversant la rivière Naf, frontière naturelle entre le Bangladesh et la Birmanie. Des centaines d'habitants, "intimidés" par leur présence, les ont alors chassés en direction de la plage dépourvue de toute verdure où les animaux ont passé quatre jours à errer sans s'alimenter, a raconté à l'AFP Fazlul Haque, conseiller municipal de Teknaf. La présence des éléphants sauvages est redoutée dans les villages de la région. "Nous avons fait l'amère expérience de perdre des récoltes et même des vies à cause d'éléphants qui peuvent devenir très agressifs", fait valoir Jahid Hossain, un villageois.

Une route migratoire bloquée depuis l'exode des Rohingyas

Rendus nerveux par des milliers de gens venus les observer sur la plage, les deux animaux ont fini par se réfugier dans les eaux peu profondes d'un bras de mer du golfe du Bengale. Les pachydermes s'y sont épuisés pendant des heures jusqu'à ce que des pêcheurs, à bord de bateaux, parviennent au moyen de cordes à les ramener sur le rivage, selon les autorités. "Les pêcheurs les ont sauvés d'une mort certaine", a déclaré le chef du département des forêts, Humayun Kabir. "Ils étaient affamés", a-t-il poursuivi, "hier [mardi], nous étions profondément inquiets pour leur santé".

Selon lui, les éléphants ont probablement été séparés de leur troupeau pendant la migration annuelle. "L'égarement des éléphants est un phénomène devenu récurrent", a-t-il souligné. Le département des forêts a fait état de la mort inexpliquée d'au moins sept éléphants sauvages d'Asie dans la région depuis l'an dernier. Les éléphants sauvages parcourent les collines contiguës du sud du Bangladesh et des Etats de Chin et Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, dont les forêts sont parmi leurs derniers havres. Mais ils ne peuvent plus emprunter la route migratoire de Gudum bloquée, dans l'Etat de Rakhine, où de vastes étendues de forêts ont été détruites par le passage de centaines de milliers de réfugiés rohingyas qui ont fui la Birmanie depuis 2017.