Australie : un mouton sauvage retrouvé dans une forêt avec 35 kilos de laine

Un mouton sauvage a été retrouvé errant au milieu d'une forêt australienne. Prénommé Baarack, il s’y était perdu il y a cinq ans. Caché sous son lourd manteau de laine, recouvert de boue et de débris, il ne pouvait plus voir ni marcher seul. Il a donc été toiletté, un travail méticuleux effectué à la tondeuse et aux ciseaux. La laine récupérée peut permettre de fabriquer pas moins de 130 pull-overs.

Un danger pour sa survie

Durant cinq ans, elle s’était accumulée jusqu’à doubler son propre poids, un véritable danger pour l’animal. "Un poids qui peut s’aggraver quand il pleut, et surtout s’il y a des parasites, explique Jeanne Brugère-Picoux, professeure à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). (…) S’il se gratte, il peut se retrouver sur le dos, et en général un mouton avec un poids pareil sur le dos ne se relève pas et meurt." Baarack est désormais soulagé et s’offre une nouvelle jeunesse. Il n’a toutefois pas dépassé le record du monde, détenu par un autre mouton, et dont la tonte avait atteint 41 kilos de laine il y a six ans.

