Volcan : éruption meurtrière en Nouvelle-Zélande

Le ciel néo-zélandais a été obscurci par un gigantesque nuage de cendres. Un volcan de White Island, une île inhabitée au nord de l'archipel, vient de rentrer en éruption. Les touristes qui ont eu la chance d'échapper au volcan en fusion se ruent sur les embarcations pour tenter de quitter l'île par tous les moyens. Mais au moins cinq visiteurs sont morts et 20 disparus sont à déplorer.

10 000 touristes s'y rendent chaque année

Très prisé des touristes, le bout d'île volcanique s'est réveillé soudainement. "La chose la plus dingue de notre vie vient juste d'arriver. Nous avons randonné sur ce volcan pendant une heure, nous venons de partir et il est juste entré en éruption", raconte une touriste brésilienne. White Island est le volcan le plus actif de l'archipel néo-zélandais. Près de 10 000 touristes s'y rendent chaque année.

