VIDEO. Séisme meurtrier à Taïwan : l'impressionnante image d'un immeuble qui penche dangereusement

Un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter a frappé la ville de Hualien, sur l'île de Taïwan, mardi 6 février au soir, faisant au moins sept morts et plus de 260 blessés. Des dizaines d'autres sont portés disparus mercredi.

Des immeubles de la ville penchent et des bâtiments s'effondrent. Un complexe résidentiel de douze étages, le Yun Tsui, qui abritait un restaurant, des commerces et un hôtel, s'est écroulé par la base et penche désormais dangereusement. Les secouristes y concentrent leurs efforts et ont notamment pu extraire une personne des décombres.

"Les répliques se sont multipliées, nous avions vraiment peur"

Une habitante de la ville, venue aider les secouristes, est restée stupéfaite de ce qu'elle a vu et vécu dans la soirée de mardi, lorsque la ville était secouée par le tremblement de terre : "Nous n'avons jamais vu un bâtiment pencher comme ça. Les répliques se sont multipliées, nous avions vraiment peur. Beaucoup de gens se sont précipités dans les rues ou vers les parcs pour éviter les secousses."

Après avoir été suspendues quelques heures, de crainte que le bâtiment ne s'effondre totalement, les recherches ont repris mercredi soir à la tombée de la nuit, à la lueur des projecteurs.