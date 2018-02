Un hôtel s'effondre à Taïwan après un séisme de magnitude 6,4

Un hôtel s'est effondré après qu'un séisme de magnitude 6,4 a frappé l'île de Taïwan, mardi 6 février, selon les autorités de l'île. La secousse a été enregistrée à 23h50 (heure locale) à 21 km au nord-est du port de Hualien, a précisé l'institut géologique américain USGS.

Selon des médias locaux, plusieurs bâtiments se sont effondrés et une trentaine de personnes se sont retrouvées bloquées dans l'hôtel. Le gouvernement taïwanais, citant les services des pompiers, a ajouté qu'un autre hôtel avait aussi été endommagé, sans faire à ce stade état de victimes.

대만에 지진났네. ㅠㅠ RT @SoniaSu_: Photos of latest #Taiwan earthquake shared on Line group chat. Stay safe, everyone!! https://t.co/L6CuIninI5 pic.twitter.com/nVfYrd4XNH