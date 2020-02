Thaïlande : un militaire ouvre le feu sur la foule et tue au moins 17 personnes

"Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur d'innocentes victimes", a indiqué la police. Il a posté des photos de lui en tenue de combat sur les réseaux sociaux

Un soldat thaïlandais a tué au moins 17 personnes à Korat, une ville du nord-est de la Thaïlande, samedi 8 février. "Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur d'innocentes victimes, dont beaucoup ont été blessées ou tuées", a indiqué un porte-parole de la police, évoquant un bilan qui pourrait encore s'alourdir.

Le tireur en fuite

La police a indiqué avoir bouclé le centre commercial Terminal 21, mais le tireur, identifié par la police comme l'adjudant-chef Jakapanth Thomma, reste en fuite pour le moment. Ce dernier a volé un véhicule militaire et a posté des photos et vidéos de lui en tenue de combat sur les réseaux sociaux, alors même qu'il était en train de tirer dans la rue. D'autres photos et vidéos montrent des scènes de panique, des personnes en train de fuir et ce qui ressemble à des rafales d'arme automatique.