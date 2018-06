Thaïlande : qui est Rama X, ce roi excentrique sans couronne ?

Il est partout. Impossible de passer à côté. Que ce soit à Bangkok ou dans toutes les villes du pays, le nouveau roi de Thaïlande, Rama X, s'affiche en version XXL. C'est l'image que la monarchie veut envoyer : un roi en uniforme, protecteur du pays, et qui, semble-t-il, fait l'unanimité dans la rue. Fin 2016, deux semaines après la mort de son père, il prête serment. La prochaine étape, c'est le couronnement, mais depuis, le nouveau roi n'a cessé de reporter la cérémonie, comme s'il voulait y échapper.

Les Thaïlandais ne se risquent à aucun commentaire négatif

Car en privé, Rama X est un autre homme. Il préfère vivre en Allemagne, où il a plusieurs propriétés et enchaîne les frasques. Sur une vidéo de 2001, il fête l'anniversaire de sa troisième épouse, dévêtue, à ses côtés. Dans ses bras, son caniche, Foufou, qu'il a nommé maréchal de l'armée de l'air. En 2016, on aperçoit le roi dans un centre commercial allemand. À ses côtés, une nouvelle prétendante. Et Rama X n'aime pas trop l'uniforme : ici, à l'aéroport de Munich, la même année, il porte un débardeur court et affiche de larges tatouages. Mais en Thaïlande, il est absolument inimaginable de parler de la vie privée du roi.

En quatre ans, une centaine de personnes ont été poursuivies pour lèse-majesté. Malgré cela, un historien a accepté de nous parler ouvertement du roi. À 85 ans, Sulak Sivaraksa dit n'avoir rien à perdre. Il a rencontré le monarque en personne. Lors de ce tête-à-tête, le roi lui demande des conseils et l'historien découvre une personnalité qui semble peu compatible avec la fonction royale. Ses détracteurs en exil ajoutent que Rama X est imprévisible, colérique et capricieux. Beaucoup s'attendent à un règne brutal, alors que le nouveau roi est déjà en train de modifier la Constitution pour s'attribuer encore plus de pouvoirs.

