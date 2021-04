Taïwan : au moins 50 morts dans un accident de train

À Taïwan, 400 passagers ont été pris au piège vendredi 2 avril lors du déraillement d’un train dans un tunnel. Bilan : au moins 50 morts, dont un Français, et 140 blessés. Depuis la matinée, les pompiers et l’armée étaient mobilisés pour extraire les corps et désincarcérer les survivants de ce train qui reliait Taipei, la capitale, à Taitung. Le train a déraillé dans un tunnel à mi-parcours à cause d’un engin de chantier mal garé qui aurait glissé d’un talus jusque sur les voies.

Un train bondé pour une fête traditionnelle

L’impact a réduit les premières voitures à un amas de tôles. Les secouristes ont utilisé des scies pour extraire les passagers coincés. Une opération de sauvetage titanesque d’autant plus délicate que le train était bondé. L’accident est survenu au premier jour d’un long week-end férié durant lequel les Taïwanais rentrent dans leur famille pour nettoyer la tombe de leurs ancêtres.