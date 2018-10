Photo Hebdo : du tsunami en Indonésie à la fête de Gandhi en Inde

France 2 revient sur l'actualité de la semaine en photos. Quand la nature sème le chaos. Une mosquée en ruine et un quartier entier soufflé par le séisme et le tsunami en Indonésie. Pour les survivants, le pays est sens dessus dessous. En France, ça secoue aussi. Après sa démission du gouvernement, de retour à Lyon (Rhône), Gérard Collomb retrouve le sourire. Le spectacle de la politique version Theresa May : sur le tube Dancing queen d'ABBA, la Première ministre britannique arrive en dansant devant ses partisans. Un pied de nez à ses détracteurs qui la disaient affaiblie par le Brexit.

La plage s'installe au Grand Palais de Paris

Brûler des défenses d'éléphant pour lutter contre le braconnage. En Birmanie, les autorités ont détruit cette saisie de contrebande d'une valeur d'un million d'euros. La façon de traiter les animaux permet de juger la grandeur d'une nation disait Gandhi. En Inde, des enfants se sont déguisés pour fêter le centième anniversaire de sa naissance. Sous le Grand Palais de Paris, la plage. Un décor plus vrai que nature pour le défilé Chanel. À la Fashion Week, l'extravagance reste de mise.

Le JT

Les autres sujets du JT