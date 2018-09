Indonésie : un tsunami meurtrier frappe les Célèbes

Un puissant séisme de magnitude 7,5, suivi d'un tsunami, a frappé l'île des Célèbes, vendredi 28 septembre. Des maisons en bord de mer submergées par une première vague, et déjà une seconde se profile au loin. En un instant, le tsunami a envahi le littoral provoquant la panique dans les villes de Palu et Donggala. Le dôme d'une mosquée s'est écroulé face à la violence des secousses.

Une très forte intensité

Très vite, l'eau inonde les rues. Plusieurs bâtiments se sont effondrés, terrorisant les habitants qui tentent de fuir au plus vite. Très vite, les premiers blessés ont afflué à l'hôpital. Le bilan humain pourrait être très lourd. L'intensité du séisme d'aujourd'hui a dépassé ceux de juillet, mais aussi celui d'août dernier qui avait fait plus de 500 morts et 1 500 blessés sur l'île de Lombok.

