VIDEO. Indonésie : les images du tsunami qui a submergé l'île de Célèbes

Le bilan est toujours inconnu quelques heures après le tsunami qui a frappé, vendredi 28 septembre, l'île de Célèbes, en Indonésie. Plusieurs habitants de l'île ont filmé la vague, atteignant parfois les trois mètres, s'abattre sur le littoral et submerger plusieurs bâtiments.

Un séisme de magnitude 7,5

Le tsunami a été causé par un violent séisme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter au large de l'île. Une pré-alerte au tsunami lancée par l'agence indonésienne météorologique et géophysique BMKG avait été rapidement levée, mais la vague est arrivée plus tard.

Les communications sont rompues avec les villes de Palu et de Donggala, situées à 80 km de l'épicentre du séisme. L'aéroport de Palu a été fermé, a précisé un porte-parole de la sécurité civile. Plus de 600 000 personnes vivent à Palu et Donggala.