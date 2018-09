EN IMAGES. Rues inondées, bâtiments détruits... Les premières images des dégâts après le séisme suivi d'un tsunami en Indonésie

Au moins 384 personnes sont mortes, selon le dernier bilan des autorités publié samedi 29 septembre.

Le bilan est lourd au lendemain du séisme qui a causé un tsunami, vendredi 28 septembre, sur l'île de Célèbes en Indonésie. Selon les autorités, au moins 384 personnes sont mortes, touchées par la secousse (de magnitude 7,5 selon l'USGS) ou la vague qui a déferlé sur la côte. Le nombre de blessés graves s'élève à 540 personnes, indique un porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes.

Selon les premières images disponibles, rassemblée ici par franceinfo, la ville de Palu (350 000 habitants), située dans le centre de l'île, a été particulièrement touchée. On y voit des corps allongés près de la côte, certains recouverts de couvertures bleues, ou des carcasses de véhicules qui témoignent de la violence de la vague. L'électricité a été partiellement coupée dans la ville et l'aéroport a été fermé ainsi que certains axes routiers menant à la ville. Les autorités sont sans nouvelles de Donggala, localité la plus proche de l'épicentre du séisme.