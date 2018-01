Santé : au Pakistan, du poison au robinet

Au Pakistan, l'eau tue chaque année 53 000 enfants. Dans cet hôpital d'Islamabad, la capitale, les enfants souffrent de diarrhées et d'infections du sang. "Selon mes estimations, 30% des lits sont occupés par des personnes atteintes de maladies dues à l'eau contaminée", explique Javed Akram, doyen de la faculté de médecine d'Islamabad.

Une pénurie d'eau à prévoir pour 2025 ?

Les inondations et les mousses abondantes sont la conséquence des agissements des usines, qui utilisent les rivières comme déversoir pour leurs produits chimiques. Faute d'assainissement, la situation est devenue critique. "Si nos sources d'eau restent inchangées, avec l'augmentation de la population, de l'urbanisation et des autres activités, la crise sera inévitable", déplore Muhammad Ashraf, du Conseil de recherche sur les ressources en eau. Non seulement l'eau est contaminée, mais elle se raréfie également. En 2025, la population risque de se retrouver en situation de pénurie absolue.