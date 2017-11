VIDEO. La "Love Army" au secours des Rohingyas

Celui qui est souvent surnommé "le mec de Vine" est actuellement au Bangladesh dans les camps de Rohingyas. Après avoir récolté, en mars dernier, 60 tonnes de nourriture et de vivres pour la Somalie touchée par la famine, il vient de se lancer dans une nouvelle mission humanitaire. Baptisée #LoveArmyForRohingya, son opération a pour objectif d’alerter l’opinion internationale et de lever des fonds pour aider les Rohingyas.

Plus de 60% de l’eau est contaminée

Les Nations unies ont dénoncé un nettoyage ethnique de cette minorité musulmane. Depuis le mois d’août, plus de 620 000 réfugiés rohingyas ont fui les persécutions en Birmanie pour s'exiler au Bangladesh. Depuis, ils vivent dans des camps dans le district de Cox's Bazar, où les conditions de vie sont insalubres.

Selon l’OMS, plus de 60% de l’eau utilisée par les réfugiés est contaminée. Epidémies et famine menacent la plus importante communauté apatride du monde. Mais pour dénoncer ces conditions et interpeler l’opinion internationale, Jérôme Jarre n’est pas seul.

Les célébrités au secours des Rohingyas

S’appuyant sur sa renommée internationale et ses relations avec de nombreuses célébrités, plusieurs artistes l’ont rejoint sur place pour récolter des dons pour ces réfugiés en exil. C’est le cas d’Omar Sy, de DJ Snake, du street artist Toc-toc ou encore de youtubeurs tel que Mister V. Ensemble, ils forment la "Love Army".

Pour réaliser son objectif, le jeune homme de 26 ans, a prévu de diffuser une vidéo en direct pendant 48 heures afin d’obtenir le maximum de fonds.