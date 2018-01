Jérôme Jarre : le bienfaiteur des réseaux sociaux

Jérôme Jarre est une des idoles des réseaux sociaux. On peut le suivre dans les quatre coins du monde, soit pour ces vidéos humoristiques, soit pour ses actions humanitaires. Ce jeune savoyard de 27 ans est devenu l'un des internautes les plus remarqués de sa génération. Il a su développer son esprit d'entrepreneur à la Kedge Business School de Bordeaux (Gironde). Impatient, il quitte l'école avant la fin du cursus pour rejoindre les États-Unis qui deviennent son terrain de jeu.

Changement de registre

Jérôme Jarre se lance sur un concept qui fait fureur sur internet : des vidéos de six secondes où il se met en scène dans des situations loufoques avec des anonymes. Le succès est immédiat et planétaire. Des millions de fans le suivent sur les réseaux sociaux. Même les stars d'Hollywood tombent sous son charme. En mars dernier, changement de registre. Après avoir amusé son public, le jeune homme dit vouloir donner du sens à son action et se met à l'humanitaire. Grâce à sa notoriété et à la force de frappe de son réseau, il parvient à lever 2 millions de dollars et a affréter un avion chargé de nourriture vers la Somalie.





