Pakistan : le bilan du crash d'un Airbus à Karachi atteint désormais au moins 97 morts

Les autorités ont également fait état de la présence de deux survivants.

Au moins 97 personnes sont mortes dans le crash survenu vendredi de l'Airbus A320 sur un quartier résidentiel de Karachi, la grande ville du sud du Pakistan, selon un nouveau bilan rendu public samedi 23 mai par les autorités locales, qui ont également fait état de deux survivants.

L'avion de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) s'est écrasé sur un groupe de maisons alors qu'il approchait de l'aéroport de Karachi. Le dernier bilan faisant état de 97 morts et deux survivants inclut tous les occupants de l'appareil, ont indiqué les services sanitaires de la province du Sindh, dont Karachi est la capitale. On ignore si la catastrophe a fait aussi des victimes au sol.

Les circonstances du crash encore troubles

L'appareil en provenance de Lahore transportait 99 personnes (91 passagers et 8 membres d'équipage) a indiqué samedi un porte-parole de la compagnie aérienne, rectifiant un premier décompte qui faisait état de seulement 98 occupants. Parmi les deux miraculés du crash figure Zafar Masud, le président de la Bank of Punjab, une des plus importantes banques du Pakistan, a précisé le président de PIA.

Les opérations de sauvetage ont pris fin samedi à l'aube. Les circonstances du drame sont encore floues. D'après le PDG de la compagnie, l'appareil se trouvait "en approche finale" de l'aéroport de Karachi quand un incident est survenu. "La dernière fois que nous avons eu des nouvelles du pilote, il a indiqué qu'il avait un problème technique", a raconté ce responsable. "On lui a dit (...) que deux pistes étaient prêtes pour l'atterrissage, mais il a décidé de remettre les gaz." D'après le ministre de l'Intérieur pakistanais, le pilote avait indiqué avoir "perdu un moteur" puis lancé "un appel de détresse".