Pakistan : un avion de ligne avec une centaine de personnes à bord s'écrase sur un quartier résidentiel de Karachi

Un avion de la compagnie Pakistan International Airlines avec une centaine de personnes à son bord s'est écrasé, vendredi 22 mai, sur un quartier résidentiel de Karachi (Pakistan). Des images de la télévision publique montrent une épaisse fumée noire s'échapper vers le ciel, derrière une maison d'apparence récente.

"Nous essayons de confirmer le nombre de passagers, mais au départ il s'agit de 99 passagers et de huit membres d'équipage", a déclaré Abdul Sattar Khokhar, porte-parole de l'autorité de l'aviation du Pakistan, ajoutant que le vol venait de Lahore, la deuxième ville du pays.

L'armée pakistanaise a expliqué sur Twitter avoir envoyé sur le lieu de l'accident une force d'intervention rapide, ainsi que des éléments paramilitaires, qui sont arrivés sur place.

Update #PIA Incident:

Pak Army Aviation helicopters flown for damage assessment and rescue efforts.

Urban Search & Rescue Teams are being sent on site for rescue efforts.