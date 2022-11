Pakistan : l'ex-Premier ministre Imran Khan accuse son successeur d'avoir tenté de le tuer

L'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan a accusé vendredi 4 novembre son successeur Shehbaz Sharif d'être impliqué dans un complot visant à le tuer, alors qu'il se remettait à l'hôpital de blessures par balles reçues la veille lors d'un meeting politique à Wazirabad (est du pays). Perché sur un char avec ses soutiens, il avait été blessé au pied après des tirs d'arme automatique.

Breaking: Video shows the moment former Pakistan Prime Minister Imran Kahn was shot in the leg. pic.twitter.com/MFrVszCZCp