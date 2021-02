Les services de Facebook "perturbés" en Birmanie, trois jours après le coup d'Etat militaire

Facebook a annoncé que certains de ses services étaient "perturbés" en Birmanie, jeudi 4 février, trois jours après le coup d'Etat militaire qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. "Nous constatons que l'accès (...) est actuellement interrompu pour certaines personnes", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

"Nous exhortons les autorités à rétablir la connexion afin que les habitants puissent communiquer avec leurs familles et amis et accéder à des informations importantes." Facebook est extrêmement populaire en Birmanie, où ce réseau social est le principal moyen de communication. Il est aussi fréquemment utilisé par les ministères pour la publication de communiqués.

NetBlocks, une organisation non gouvernementale qui surveille les coupures d'internet dans le monde, a déclaré que des fournisseurs en Birmanie bloquaient ou restreignaient l'accès à Facebook, Instagram et WhatsApp, les deux derniers appartenant à Facebook.

Update: Facebook products are now restricted on multiple internet providers in #Myanmar as operators comply with an apparent blocking order.



Data show variations by provider, with MPT targeting a wider range of the company's services than Telenor



https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/RkdE2mdWFQ