Crise au Kazakhstan : forte répression suite aux déploiements des militaires russes

Après les émeutes qui ont eu lieu ces derniers jours au Kazakhstan, la situation serait selon le président rétablie, vendredi 7 janvier. Interventions et déploiement des forces russes, autorisation d’ouvrir le feu… La répression a été sévère dans la journée.

Suite à l’appel à l’aide du président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, des soldats russes se sont déployés dans le pays. Du matériel a également été envoyé par Vladimir Poutine, président de la Russie, dans le cadre d’un accord de défense régional. Au Kazakhstan, Tokaïev a remercié ses alliés russes lors d’une allocution. Le président ajoute : "J’ai donné l’ordre aux forces de sécurité de tirer pour tuer sans sommation".



Des contrôles à répétition

Cinq jours après le début des heurts, le calme semble être revenu dans les rues du pays, vendredi 7 janvier. À l’endroit où les manifestations ont été les plus violentes, il n’y a plus aucun manifestant. Les rues sont désertées. La police multiplie les contrôles : plus de 3 000 personnes ont été interpellées. Ceux qui s’aventurent dans les zones tenues par les militaires sont immédiatement repoussés par des tirs. L'Union européenne appelle les autorités du Kazakhstan à la retenue.