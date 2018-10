Indonésie : un avion de la compagnie Lion Air porté disparu en mer avec 188 personnes à bord

"L'avion s'est écrasé dans l'eau". Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 188 personnes s'est écrasé lundi 29 octobre au matin au large des côtes peu après son décollage de Jakarta (Indonésie), ont annoncé les autorités. L'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 (heure locale). L'avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, au large de Sumatra.

"Nous sommes toujours en train de chercher les restes de l'appareil", a déclaré le porte-parole de l'agence chargée des recherche, en précisant que le Boeing était dans une zone d'une profondeur de 30 à 40 mètres. Le directeur général de l'aviation civile au ministère des Transports, a précisé que l'avion transportait 178 passagers adultes, un enfant et deux bébés ainsi que deux pilotes et cinq personnels de cabine.

