Indonésie : l’île de Sumba, un paradis préservé du surtourisme

L’île de Sumba, en Indonésie, est un territoire sauvage et préservé du surtourisme. Avec ses plages de sable blanc et ses chevaux sauvages, c’est un enchantement.

C’est une île mystique et envoûtante, avec ses plages immaculées, frappées par les vagues de l’océan Indien, ses cascades cachées dans une végétation tropicale et ses lagons à l’eau turquoise. Sumba, en Indonésie, un paradis pour les amoureux de grands espaces ou surfeurs à la recherche de la vague parfaite. Elle est deux fois plus grande que sa voisine Bali mais elle est épargnée du tourisme de masse avec de maigres infrastructures et une beauté à l’état brut. Rares sont les touristes occidentaux à s’y rendre.

Le cheval, un symbole du pouvoir et de l’argent

Une eau magnifique et une eau légendaire. L’un des meilleurs surfeurs indonésiens s’y entraîne régulièrement. Une île étonnante où, comme au XIe siècle quand les premiers habitants sont arrivés avec leur monture, on peut croiser des chevaux sur la plage. Endurant, malléable et rapide, le cheval Sandalwood tire son nom du bois de santal très convoité qui couvrait autrefois Sumba. Ici, le cheval est un des symboles du pouvoir et de l’argent. Il y a seulement 25 000 touristes chaque année sur l’île de Sumba.