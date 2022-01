Indonésie : au moins 18 morts dans des affrontements et un incendie en Papouasie occidentale

Une victime a été poignardée et 17 autres sont mortes dans l'incendie de la boîte de nuit "Double O" qui a éclaté pendant les violences.

Au moins 18 personnes ont été tuées à la suite d'affrontements entre deux groupes, lundi 24 janvier au soir, dans une boîte de nuit qui a pris feu à Sorong, une ville de Papouasie occidentale en Indonésie, a annoncé la police, mardi 25 janvier.

Une victime a été poignardée et 17 autres sont mortes dans l'incendie de la boîte de nuit "Double O" qui a éclaté pendant les violences, ont précisé les autorités. "Nous avons trouvé 17 corps au Double O, tous au deuxième étage. Nous avons évacué les corps vers l'hôpital Selebe Solu", a déclaré le chef de la division santé de la police de Sorong, Edward Panjaitan.

"Le club a brûlé à partir du premier étage"

La police cherchait mardi la cause de l'incendie qui a dévasté le vaste bâtiment, désormais noirci par le feu et à côté duquel gisent des voitures calcinées. "Le club a brûlé à partir du premier étage. Nous avons essayé d'évacuer autant de personnes que possible, mais après que les pompiers eurent éteint le feu ce matin, nous y avons trouvé des corps", a déclaré Ary Nyoto Setiawan, chef de la police de Sorong, dans un communiqué.

La Papouasie occidentale connaît depuis longtemps une insurrection de basse intensité, mais la police a assuré que les deux groupes ethniques impliqués dans les affrontements n'étaient pas des Papous. Des policiers ont été déployés dans la ville pour prévenir d'autres affrontements, a constaté un journaliste de l'AFP.