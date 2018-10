Indonésie : 189 morts dans le crash d'un avion

Au large de l'île de Java en Indonésie, des débris flottent. C'est la seule trace de l'avion qui s'est écrasé en mer lundi 29 octobre. Sur l’eau, les effets personnels des passagers et des morceaux de l'appareil. Les plongeurs indonésiens multiplient les recherches pour tenter de trouver des survivants. En vain. Seuls quelques corps ont été retrouvés. 189 personnes étaient dans l'appareil.

Un Boeing 737 de Lion Air

Les sauveteurs collectent aussi des morceaux de débris. Les familles des victimes n'ont plus d'espoir. Les raisons du crash sont encore inconnues et aucune boite noire n'a été retrouvée. L'avion a décollé de Jakarta à 6h20 ce matin pour Pangkal Pinang. Le pilote a rapidement demandé à faire demi-tour et a perdu contact avec la tour de contrôle 13 minutes après le décollage. L'appareil est un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air, qui avait subi des réparations quelques jours auparavant. Des réparations qui n'auraient aucun lien avec cet accident selon la compagnie.