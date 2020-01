VIDEO. Open d'Australie : une joueuse abandonne son match de qualifications, victime de la pollution

La Slovène Dalila Jakupovic a dû abandonner son match, au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, mardi 14 janvier, à Melbourne en raison d'un malaise alors qu'un nuage de fumée provenant des incendies monstres qui ravagent une partie de l'Australie enveloppait la ville.

"J'ai vraiment eu peur de m'évanouir. C'est pourquoi je me suis accroupie, je ne pouvais plus marcher", a déclaré la 180e joueuse mondiale. Elle a abandonné à la suite d'une quinte de toux et alors qu'elle menait 6-4, 5-6 face à la Suissesse Stefanie Voegele.

Ce n'est pas sain pour nous de jouer dans ces conditions. Dalila Jakupovic

"J'ai été surprise, je ne pensais pas qu'on nous ferait jouer aujourd'hui mais nous n'avons pas vraiment le choix", a encore ajouté Dalila Jakupovic.

La Canadienne Eugenie Bouchard a eu, elle aussi, recours au médecin sur le court en raison de douleurs à la poitrine, vraisemblablement dues également à des difficultés respiratoires. Mais elle a pu terminer son match et se qualifier pour le deuxième tour des qualifications.

Outre la qualité de l'air jugée "dangereuse" mardi par les autorités de Melbourne qui ont conseillé aux habitant de la ville de "rester à l'intérieur portes et fenêtres fermées", la chaleur de l'été australien a rendu les conditions de jeu particulièrement compliquées à six jours du début des matchs du tableau principal de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Les organisateurs ont d'ailleurs suspendu les entraînements... mais ont maintenu les matchs de qualifications.