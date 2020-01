La pluie tombe enfin en Australie, en proie depuis des mois à des incendies sans précédent

Tout le monde l'attendait. La pluie est enfin tombée en Australie, jeudi 16 janvier, dans des régions en proie depuis des mois à de dramatiques feux de forêts. Davantage de précipitations sont attendues, ce qui devrait aider les pompiers dans leur combat titanesque contre les flammes.

Ces incendies, sans précédent dans leur ampleur et leur durée, ont d'ores et déjà fait 28 morts, et les scientifiques évaluent à plus d'un milliard le nombre d'animaux tués. Aggravés par le réchauffement climatique, ces feux de forêts ont été nourris par un temps particulièrement chaud ces derniers mois et la quasi-absence de pluie.

"C'est un soulagement pour les pompiers travaillant en Nouvelle-Galles du Sud", a déclaré le service rural de lutte contre les incendies de cet Etat sur un réseau social, avec une vidéo montrant la pluie s'abattant sur une forêt en flammes. "Cette pluie n'éteindra pas tous les feux, mais elle va aider à les contenir." Avant les premières gouttes, on dénombrait encore une trentaine de feux échappant à tout contrôle dans cet Etat dont Sydney est la capitale.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K