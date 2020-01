VIDEO. "La chose la plus effrayante c'était le son" : le désespoir d'un sinistré des incendies en Australie

En Australie, c'est l'équivalent d'un pays comme l'Irlande qui a été ravagé par les flammes. 2 000 maisons ont déjà été détruites alors que le feu continue à gagner du terrain. Les nouveaux appels à évacuer sont lancés par les autorités. France 2 a recueilli le témoignage d'un sinistré. Lors du réveillon du Nouvel An, vers 3h30 du matin, John Lethbridge ouvre la fenêtre de sa chambre et reçoit une vague de chaleur en plein visage.

"J'adorais vivre ici"

Le feu progresse vers sa maison. Le photographe a juste le temps de s'enfuir. Sa propriété et ses deux voitures sont ravagées par une tempête de flammes. Il ne reste désormais plus rien de cette maison dans laquelle il vivait depuis vingt ans. "C'était très rapide. La chose la plus effrayante, c'était le son, c'était un immense rugissement qui s'approchait. C'était plus terrifiant que tout le reste", se souvient le photographe. "C'était un endroit magnifique. (...) Je l'adorais. (...) Je n'ai pas de mots. J'adorais vivre ici", lâche-t-il en larmes. John n'était pas assuré. Il a tout perdu, mais est encore en vie.

Le JT

Les autres sujets du JT