Incendies en Australie : seuls contre les flammes

Impossible de prendre du repos, même au beau milieu de la nuit. Brett Miners, un éleveur, surveille les environs de sa propriété. Au volant de sa voiture, il roule avec, à l'arrièr,e une lance à incendie et un réservoir. Le feu est partout. "Je continue à patrouiller. Car si le vent se lève, il faut voir dans quelle direction les flammes se propagent. Je m'assure que le feu ne traverse pas la route", explique-t-il.

"Il y a déjà eu sept départs de feu sur mon terrain cette semaine"

Il n'est pas possible d'éteindre tous les feux, il faut faire des choix. Dans sa région, sur 100 kilomètres à la ronde, tout a déjà brûlé. L'ordre d'évacuation a été lancé il y a une semaine mais Brett Miners est resté pour défendre ses troupeaux et sa ferme. Sa femme et ses trois enfants sont partis. Il se bat tout seul. "Il y a déjà eu sept départs de feu sur mon terrain cette semaine. J'ai perdu entre 40 et 60 hectares. Cela peut sembler effrayant, mais je n'ai pas le choix. Si je ne m'étais pas battu, tout aurait brûlé", indique-t-il. Comme lui, ils sont des milliers à défendre leur maison.

