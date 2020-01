Incendies en Australie : des dizaines de milliers d'évacuations

L'air est irrespirable, surtout quand on est asthmatique. Traverser les fumées toxiques, braver les flammes... Un couple a fui à bord de son camping-car pour éviter le danger. Partir coûte que coûte pour éviter le samedi noir redouté par les autorités : des vents violents et une forte température. Les feux de brousse qui touchent le sud-est de l'Australie ont emporté 23 vies. L'urgence est de mettre à l'abri les 100 000 personnes évacuées.

Des réservistes vont aider les pompiers

Chassés de chez eux par les flammes, des milliers d'Australiens sont devenus réfugiés dans leur propre pays. Plus de six millions d'hectares sont partis en fumée, l'équivalent de deux fois la Belgique. Dépassés par la catastrophe, les pompiers vont recevoir l'appui de 3 000 réservistes. Le Premier ministre a pris cette décision après les critiques sur sa gestion de la crise. "Sachez que chaque heure, chaque jour, le gouvernement et les autorités locales et fédérales travaillent main dans la main pour s'assurer que le soutien et les ressources nécessaires sont mises en oeuvre pour améliorer les situations les plus difficiles", précise Scott Morrison.

Le JT

Les autres sujets du JT