EN IMAGES. Pluie de cendres, maisons carbonisées… En Australie, les incendies continuent de causer des "dégâts considérables"

Le bilan des feux de forêts est désormais de 24 morts, selon les autorités australiennes.

Des centaines de propriétés détruites, des villes plongées dans l'obscurité… L'Australie évaluait, dimanche 5 janvier, les "dégâts considérables" causés par les incendies dans le Sud-Est. Près de 200 feux de forêt et de broussailles continuaient de brûler, au lendemain d'une nouvelle journée particulièrement destructrice.

La pluie et des températures moins élevées ont offert un peu de répit dans certaines zones des Etats de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Mais les villes de la côte restaient plongées dans une épaisse fumée, faisant de la capitale Canberra l'une des villes les plus polluées au monde.

Depuis le début de la saison des incendies en septembre, les flammes ont consumé près de 6 millions d'hectares de végétation et fait 24 morts. Alors que l'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île-continent, franceinfo revient, en images, sur trois nouvelles journées de destruction en Australie.