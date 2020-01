"Ce sont les gens qui aident les autres, pas le gouvernement" : en Australie, les sinistrés des incendies se sentent abandonnés et en colère

À Cobargo, dans le Sud-Est de l'île, les habitants se sentent délaissés et accusent le gouvernement de ne pas en avoir fait assez. Certains ont d'ailleurs refusé de serrer la main du Premier ministre lors de sa venue la semaine dernière.

"C'est la vie", dit Janie en français. Pourtant, cette Australienne a tout perdu à cause des incendies qui frappent le pays depuis plusieurs mois. Sa maison à Cobargo, dans le Sud-Est de l'île, a été dévorée par les flammes. Comme beaucoup de ses compatriotes, Janie est en colère contre le gouvernement, accusé de ne pas en faire assez. Le Premier ministre, Scott Morisson, en a d'ailleurs fait l'amère expérience à Cobargo lorsque plusieurs habitants ont refusé de lui serrer la main jeudi 2 janvier.

Lorsque le Premier ministre est venu dans la ville, Janie a préféré lui tourner le dos. "Non je ne veux pas le voir parce qu'il ne sait pas comment nous aider, dit-elle calmement. On a besoin de beaucoup plus de fonds pour soutenir les services de secours." Selon elle, le pays devrait avoir plus d'avions et d'hélicoptères. "Il faudrait donner plus d'argent aux volontaires, ajoute-t-elle. Ici ce sont les gens qui aident les autres, pas le gouvernement."

Les habitants se sentent délaissés

Dans un centre pour sinistrés en bordure de Corbago, Raz est en pleine discussion avec son assurance. Elle n'a plus rien et fustige le gouvernement. "Est-ce que je suis fâché parce qu'il a diminué le budget de tous les services de secours incendie ici en Australie ? Bien sûr que je le suis, tempête-t-elle. Les moyens ont été mis ailleurs. Les citadins ont ce qu'il faut, mais nous, dans les campagnes, on a rien."

Catherine a traversé l'enfer des flammes avec sa voiture, laissant derrière elle tout sa vie. Elle estime que désormais, il faut une prise de conscience urgente sur la politique climatique. "Je n'aime pas cet homme et je refuse de lui serrer la main. On a complètement négligé le changement climatique. Individuellement on essaie mais ce n'est pas assez, cela devrait être l'affaire de tout un pays", conclut-elle.

Nous sommes sous la menace d'un tel incendie depuis février dernier, avec des conditions de sécheresse extrême. C'était prêt à exploser et ça a explosé.Catherineà franceinfo

Tous les jours, des éditos viennent nourrir les colonnes des journaux australiens pour critiquer l'attitude du gouvernement. Scott Morrison, le Premier ministre, a fait savoir qu'il ne voulait pas en entendre parler.