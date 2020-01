Australie : les incendies ont favorisé la prolifération d\'araignées mortelles

Elle a une allure assez effrayante, mais un drôle de nom. L'araignée à toile-entonnoir prolifère en Australie à cause des conditions météorologiques. Originaire des forêts humides, son venin est très toxique et sa morsure potentiellement mortelle. Les autorités invitent la population à les ramasser à l'aide d'un récipient en plastique et d'une cuillère.

Des araignées qui s'infiltrent dans les maisons

"On encourage les gens à se renseigner sur les premiers secours à apporter et sur l'antidote en case de morsure de l'araignée à toile-entonnoir", explique Dan Rumsey, spécialiste au Reptile Park de Somersby, en Australie. Il faut ensuite l'acheminer ver un centre spécialisé. Après les incendies qui ont ravagé l'Australie, c'est un nouveau danger qui menace le pays. Les araignées s'infiltrent partout dans les maisons, au sol ou depuis le toit.