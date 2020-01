Incendies en Australie : un avion bombardier d'eau s'écrase et fait trois morts

Les incendies ont poussé les autorités à ordonner la fermeture de l'aéroport de la capitale, et ce afin de réserver ses pistes aux avions bombardiers d'eau.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Trois personnes sont mortes dans l'accident d'un avion bombardier d'eau qui luttait contre les feux de forêt qui ravagent le sud-est de l'Australie, ont annoncé jeudi 23 janvier les autorités. Les autorités australiennes ont perdu le contact avec ce Lockheed C-130 Hercules dans la zone de Snowy Monaro peu avant 13h30 (heure locale), a indiqué le chef des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud.

Plus tôt, d'importants moyens avaient été engagés pour retrouver la trace de l'appareil, qui était engagé dans la lutte contre un feu qui a ravagé près de 94 000 hectares (940 km2) dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud. "Des équipes au sol indiquent que l'avion pourrait s'être écrasé. De nombreux hélicoptères ont été dépêchés dans la zone pour mener les recherches", avaient indiqué les pompiers.

Cet accident se produit alors que des températures caniculaires et des vents violents ravivent les flammes dans la région et que l'ensemble de la flotte d'avions bombardiers d'eau est clouée au sol dans l'attente d'une enquête.Les incendies ont par ailleurs poussé les autorités à ordonner la fermeture de l'aéroport de Canberra, et ce afin de réserver ses pistes aux avions bombardiers d'eau. Les vols à destination et en partance de l'aéroport de Canberra ont été reportés afin de laisser l'espace aérien aux appareils luttant contre les flammes. Depuis septembre dernier, les centaines de feux de forêt qui se sont déclarés en Australie ont fait 29 morts, détruit 2 500 habitations et tué, selon les estimations, près d'un milliard d'animaux.