Australie : comment arrêter les incendies ?

Des couloirs de feux retenus par la route pour quelques minutes encore. L'incendie filmé fait partie des 150 qui ravagent simultanément l'État le plus peuplé d'Australie : la Nouvelle-Galles du Sud. Mais pourquoi ces incendies ? La quasi-absence de pluie pendant l'hiver 2019 a rendu la végétation exceptionnellement sèche et vulnérable. Des vents violents, combinés à des températures extrêmes, font que la moindre étincelle se transforme en brasier. Des dizaines d'incendies démarrent en même temps. Impossible de les combattre tous.

3 000 réservistes supplémentaires déployés

"L'ampleur et la vitesse de propagation de ces incendies, la manière dont ils se renforcent. On n'a jamais vu ça. C'est sans précédent et on doit l'accepter", souligne Gladys Berejiklian, Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Alors comment les maîtriser ? 3 000 réservistes vont être déployés. Ils s'ajoutent aux 2 000 militaires déjà en action. Mais selon un spécialiste de la physique des feux, ils ne pourront pas faire grand-chose.

