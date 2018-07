Thaïlande : le sauvetage a commencé

L'opération de sauvetage des 12 enfants et de leurs entraineurs de football, piégés sous terre en Thaïlande depuis maintenant 15 jours, a commencé. L'opération est périlleuse et doit éviter aux enfants de nager, ce qu'ils ne savent pas faire. Ils vont être évacués un à un. Un plongeur aguerri met plus de dix heures à parcourir les 4 kilomètres de boyaux étriqués et inondés qui les séparent de la sortie. Le terrain a été préparé et des équipes ont tenté d'élargir les passages les plus étroits.

Une opération de plusieurs jours

Treize experts internationaux, des plongeurs-spéléologues principalement européens et cinq plongeurs-commandos de la marine thaïlandaise sont venus pour procéder à l'évacuation. Chaque enfant sera escorté par deux plongeurs qui pourraient utiliser du matériel spécifique, comme des tubes gonflables. L'opération va durer plusieurs jours et le premier enfant pourrait sortir aujourd'hui dimanche 8 juillet vers 16 heures.

