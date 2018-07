Thaïlande : la course contre la montre

Les premiers adolescents, coincés dans une grotte par la montée des eaux depuis le 23 juin dernier en Thaïlande, ont pu être sauvés et transportés dans un hôpital. Mais parmi ce groupe de footballeur, il reste encore quatre garçons et le seul adulte du groupe, leur entraîneur de football. "Les quatre garçons restants et leur entraîneur vont passer leur 17e nuit dans des conditions épouvantables. Ils ont pu être ravitaillés en eau et en nourriture mais ils sont extrêmement affaiblis", indique Nicolas Bertrand, notre journaliste présent sur place.

Il reste encore cinq personnes dans la grotte

Les sauveteurs doivent faire au plus vite pour venir en aide aux cinq dernières personnes prisonnières de la grotte. "Il faut pouvoir les sortir de là le plus vite possible. Les secouristes doivent se battre contre deux éléments. L'eau et le manque d'oxygène", précise notre journaliste. Les secouristes entameront mardi 10 juillet leur troisième journée de sauvetage.

